Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AA muhabirinin sınır kapısındaki yetkililerden aldığı bilgilere göre, İran'da konuşlandıkları belirtilen Haşdi Şabi birliklerinin IKBY'deki Pervezhan Sınır Kapısı'na girdiği ve orada denetimi ele aldığı ifade edildi.

Süleymaniye merkezli NRT Televizyonunun sınır kapısında yaptığı canlı yayınında konuşan sınır yetkilileri, Haşdi Şabi'nin İran üzerinden IKBY'ye giriş yaptığını ve kapının güvenliğinin kendilerine geçtiğini söyledi.

Pervezhan Sınır Kapısı, Süleymaniye'nin Kelar ilçesine yaklaşık 20 kilometre mesafede yer alıyor.