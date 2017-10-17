Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BBC'nin haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "Venezuela'da özgür ve adil olmayan seçimleri kınadıklarını, seçimlerde Venezuela halkının sesinin duyulmadığını" söyledi.

Nauert, eyalet seçimlerinde resmen duyurulmadan oy verme merkezlerine ilişkin son dakika değişiklikleri yapıldığını, sandıkların manipüle edildiğini ve muhaliflerin güçlü olduğu bölgelerde oy kullanma makinelerine sınırlı erişimin bulunduğu savundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca seçimlerde "bağımsız ve güvenilir gözlemci eksikliğine" dikkati çekti.

Venezuela'da Sosyalistler, 23 eyalet valisinin belirlenmesi için yapılan seçimlerde 22 eyaletin 17'sinde oyların çoğunluğunu kazanmıştı.