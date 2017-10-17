Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG'nin öncülüğünü yaptığı ve ABD’nin desteklediği Suriye Demokratik Güçleri (SDG), yaklaşık beş ay süren kuşatmanın ardından terör örgütü DAEŞ'ın sözde başkenti Rakka'yı ele geçirdi.

Sabahtan bu yana yapılan açıklamalarda, kentin DEAŞ'tan alınmasına saatler kaldığı belirtilmişti.

Reuters haber ajansı, kentteki stadyumda bulunan DEAŞ bayraklarının indirildiğini bildirdi. Stadyum, DEAŞ'ın kentte kontrol ettiği son önemli mevziydi. Pazar günü yapılan anlaşmayla Suriyeli DEAŞ'lıların önemli bir kısmı Rakka'dan ayrılmıştı.