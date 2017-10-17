Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Musevi, büyükelçilikte düzenlediği basın toplantısında, "Ankara ve Tahran'ın adımları tamamen Irak merkezi yönetimiyle koordinasyon içinde gerçekleşmektedir." dedi.

İran'dan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) açılan sınır kapılarıyla ilgili bilgi veren Musevi, "İran 3 sınır kapısını kapattı. Bunu İran'ın Bağdat Büyükelçisi de teyit etti." ifadelerini kullandı.

Irak devletinin petrol ve ürünlerinin ihracatını tamamen kendi gözetimi altına almayı kararlaştırdığını dile getiren Musevi, "Tüm sınır kapıları ve havaalanları Irak federal devletinin kontrolü altına girecektir. Resmi olmayan sınır kapıları kapatılacaktır." diye konuştu.