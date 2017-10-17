Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak ordusunun Kerkük operasyonu sonrası ilerleyişi sürüyor. Irak ordusu ve Haşdi Şabi güçleri, bugün sabah saatlerinde Musul'un Sincar ilçesine girdi. Sincar'da bulunan Peşmerge güçleri çekilirken kent merkezine Haşdi Şabi güçleri girdi. Kent çevresinde ise Irak ordu birlikleri ile federal polisler konuşlandı.

IRAK RUSYA İLE GÖRÜŞECEK

Son 2 günde yaşanan gelişmelerin ardından konunun Rusya'nın da gündemine girmesi dikkat çekti. Reuters'ın Rus haber ajanslarından aktardığı bilgiye göre Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı MihaiI Bogdanov, Irak'la doğrudan görüşeceklerini açıkladı. Bogdanov, Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el-Caferi'nin önümüzdeki hafta Moskova'yı ziyaret ederek Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la görüşeceğini duyurdu.