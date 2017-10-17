Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya Başbakanı Angela Merkel liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ile Bavyera eyaletindeki kardeş partisi konumundaki Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Horst Seehofer, daha önce görüş ayrılığı yaşadıkları ülkeye gelecek sığınmacı üst sınır konusunda geçen hafta anlaşmaya vardı.

Bunun ardından Merkel, daha önce CDU/CSU ile görüşmelere açık oldukları mesajı veren FDP ve Yeşiller ile yapacağı koalisyon ön görüşmeleri için 15 Ekim pazar günü gerçekleştirilen Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi seçimlerini bekledi.

Böylelikle genel seçimlerden 24 gün sonra CDU/CSU, FDP ve Yeşiller, "Jamaika" koalisyonu için ilk kez yarın masaya oturacak.

Söz konusu partilerin oluşturacağı hükûmet seçeneği, partilerin renklerinin (siyah-sarı-yeşil) Jamaika bayrağını çağrıştırmasından dolayı “Jamaika koalisyonu” olarak nitelendiriyor.

Ön görüşmeler için Hristiyan Birlik partileri yarın FDP ve Yeşillerin temsilcileriyle ayrı ayrı toplantı yapacak.

Perşembe günü ise Yeşiller ve FDP heyetleri kendi aralarında görüştükten sonra cuma günü CDU/CSU, FDP ve Yeşiller hep birlikte “büyük toplantıda” masaya oturacak.

Öngörüşmelerde partilerin anlaşması ve başka bir ön görüşme ihtiyacı duymamaları durumunda doğrudan koalisyon görüşmelerine geçmeleri bekleniyor.

Partiler görüşmeler için heyetler belirledi

Ön görüşmeler için CDU/CSU Merkel ve Seehofer başkanlığında 30 kişilik bir ekip belirlerken, FDP de Genel Başkan Christian Lindner lidlerliğinde 9 kişiyle görüşmelere katılacak.

Yeşiller ise Eşbaşkan Cem Özdemir ve Meclis Grubu Eşbaşkanı Kathrin Göring-Eckardt öncülüğünde görüşmelere başlayacak.

Partiler arasındaki görüşmelerin çetin geçmesi bekleniyor.

Siyasi çevreler birçok konuda görüş ayrılığı bulunan partilerin anlaşmasının zaman alacağını yeni hükûmetin kurulmasının 2018’e sarkabileceğini belirtiyor.

Başbakan Merkel de görüşmelerin haftalar süreceğini belirterek, görüşmelerde sosyal güvenlik sistemleri, ekonomi, istihdam, dijitalleşme, vasıflı yabancıların ülkeye getirilmesi, yabancıların topluma uyumu, aile ve güvenlik konularının ele alınacağını belirtti.

Almanya'da sağlam ve istikrarlı bir hükûmet kurulması gerektiği bilinciyle hareket edileceğini ifade eden Merkel, Yeşiller ve FDP’nin görüşmelerde iklimin korunması ve vergiler gibi toplumu yakından ilgilendiren konuları gündeme taşımasını beklediğini bildirdi.

Merkel'in Aşağı Saksonya seçimlerinden dolayı eli zayıfladı

Merkel, Aşağı Saksonya’daki Eyalet Meclisi seçimlerinde CDU’nun ciddi oy kaybı yaşamasının hükûmet kurma çalışmalarındaki elinin zayıfladığı yönündeki yorumlara, "Görüşmelere özgüvenle gidiyorum." karşılığını verdi.