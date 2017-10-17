Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası koalisyon güçlerinin gözetimi altında Irak merkezi hükûmeti ve IKBY arasında imzalanan anlaşmayla, her iki taraf arasındaki sınır hattının Musul operasyonunun başladığı 17 Ekim 2016 tarihinden önceki haliyle kalmasına karar verilmişti. Şimdi her iki taraf da bu anlaşmaya bağlı kalacak ve önümüzdeki günlerde anlaşmaya göre bir sınır hattı kurulacak."

Irak merkezi hükûmeti, Peşmerge Bakanlığının açıklamasına dair henüz herhangi bir beyanda bulunmadı.