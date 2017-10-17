Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere İç İstihbarat Servisi (MI5) Müdürü Andrew Parker, şiddetli terör saldırılarına karşı uyarıda bulundu. Parker, Westminster, Manchester ve Londra Köprüsünde gerçekleşen terör saldırılarının, gelecekteki tehditlere karşı açık kapı bıraktığını söyledi.

DAHA ÖNCE GÖRMEDİĞİMİZ ÖLÇEKTE

Olası bir terör saldırısının beklenildiğini belirten Parker, "Bu tehdit çok boyutlu, hızla gelişen ve daha önce görmediğimiz bir ölçekte ve tempoda çalışıyor. En ciddi terör saldırısıyla karşı karşıyayız. Bunu belirlemek daha zor olabilir "dedi.

Öte yandan Parker, MI5'taki çalışan personel sayısının artan tehditler doğrultusunda 4 binden 5 bine çıkarıldığını belirtti.