Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dillon, video konferans yöntemi ile Bağdat'tan ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlanarak Suriye ve Irak'ta devam eden DEAŞ karşıtı operasyonlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.



Eylül ayında ABD ile Rus askerî yetkililer arasında ilki yapılan Suriye toplantısının ikincisinin yapılıp yapılmadığına yönelik bir soruya Dillon, "Yine aynı seviyede ikinci bir toplantının yapıldığını biliyorum." yanıtını verdi.



Görüşmenin Irak ve Suriye'de yapılmadığını aktaran Dillon, toplantıya tuğgeneral seviyesinde askerî yetkililerin katıldığını belirtti.



Dillon, görüşmenin yeri konusunda bilgi vermekten kaçınarak "Toplantının konusu aynı şekilde Suriye'de söz konusu olan ayrışma, iletişim kanalları, Rusya, rejim destekli kuvvetlerin ve SDG’nin (Suriye Demokratik Güçlerinin) Orta Fırat Vadisi'nde nereye doğru gidecekleri ve ayrışma için alınan tedbirlerle ilgiliydi." şeklinde konuştu.



Rakka'nın yüzde 90'ı DEAŞ'tan alındı



DEAŞ'ın Suriye'de büyük kayıp verdiğini kaydeden Albay Dillon, "Dört aylık operasyondan sonra Rakka'nın yüzde 90'ından fazası temizlendi." ifadelerini kullanarak, şehirde temizlik operasyonlarının devam ettiğini dile getirdi.



Albay Dillon, şehirdeki temizlik devam ederken PKK/PYD’nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG) Rakka'da son direnç noktalarına saldırmasını beklediklerini söyledi.



Dillon, şöyle devam etti:



"SDG son 96 saat içerisinde bin 300 sivilin güvenli yerlere geçmesine yardım etti ve geçen hafta ise 3 bin sivil kurtarılmıştı. Son birkaç gün içerisinde Rakka'da aralarında birçok yabancı savaşçının da bulunduğu 350 DEAŞ militanı SDG’ye teslim oldu ve SDG taramasından geçtikten sonra tutuklandı. Geride kalan sivillerin güvenlikleri sağlandıktan sonra temizlik çalışmalarına hız verildi. SDG, ulusal hastane kompleksini ve futbol stadyumunu aldı. SDG ayrıca DEAŞ’ın korku ve terörünün sembolü olan kamusal idamların yapıldığı El Naim Trafik Meydanı'nı tamamen aldı."



"PKK/PYD unsurları Rakka operasyonundan sonra şehirde kalacak mı?" sorusuna ise Dillon, "Hayır, şu anda eğitilmiş bin 600 yerel güvenlik görevlisi var, şehirdeki polis ve güvenlik kuvvetini bunlar oluşturacak." yanıtını verdi.



Irak ve Suriye 6 bin 500 DEAŞ militanı var



ABD öncülüğündeki koalisyonun Rakka sonrasında da SDG’nin Orta Fırat Vadisi bölgesinde DEAŞ ile mücadelesine ve bölgedeki diğer temizlik çalışmalarına destek vermeye devam edeceğini aktaran Dillon, DEAŞ'ın Irak ve Suriye'de toplam 6 bin 500 militanının kaldığını vurguladı.



Dillon, Rakka'da toplam 100 DEAŞ mensubunun bulunduğunu tahmin ettiklerinin altını çizerek, Rakka operasyonundan bu yana yaklaşık 400 DEAŞ militanının teslim olduğunu kaydetti.



Koalisyon, Kerkük'te taraflarla görüşüyor



Kerkük'te son birkaç gündür Irak ordusu ve Şii Haşdi Şabi milisleri ile Peşmerge arasında söz konusu çatışmalara da değinen Dillon, pazartesi günü meydana gelen çatışmaların "iletişimsizlikten kaynaklı" olduğunu ve ondan sonra da herhangi bir çatışma yaşanmadığını belirtti.



Dillon, konuya ilişkin "Durumu izlemeye devam ediyoruz. Irak güvenlik güçleri ve Peşmerge ile görüşen liderlerimiz, gerginliğin azaltılması çağrısında bulundu. Bu gerginlik bizi DEAŞ'a karşı verdiğimiz ortak savaşımızdan alıkoyuyor." yorumunda bulundu.



Ryan Dillon, şöyle devam etti:



"Bizim gördüğümüz şey Kerkük civarındaki yerlerin barışçıl bir şekilde teslim edilmesidir. Özellikle de K1 Hava Üssü hakkında konuşabilirim. Orada askerimiz var ve olan olay şu; Terörle Mücadele Servisi geldi; bu Irak Güvenlik Güçleri ile Peşmerge arasında koordine edilmiş bir adımdı. Orada tesisin anahtarını teslim aldılar. Ve bölgenin güvenliğini Irak güvenlik güçleri tekrar sağladı. Kerkük'ün diğer bölgelerinde de buna benzer birşey oldu. Çok fazla retorik gördük. Sosyal medya ve geleneksel medyada resmi raporlarda görmediğimiz çok şey gördük."