Dillon, video konferans yöntemi ile Bağdat'tan ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlanarak Suriye ve Irak'ta devam eden DEAŞ karşıtı operasyonlar  hakkında değerlendirmelerde bulundu.
 
Eylül ayında ABD ile Rus askerî yetkililer arasında ilki yapılan  Suriye toplantısının ikincisinin yapılıp yapılmadığına yönelik bir soruya Dillon,  "Yine aynı seviyede ikinci bir toplantının yapıldığını biliyorum." yanıtını  verdi.
 
Görüşmenin Irak ve Suriye'de yapılmadığını aktaran Dillon, toplantıya  tuğgeneral seviyesinde askerî yetkililerin katıldığını belirtti.
 
Dillon, görüşmenin yeri konusunda bilgi vermekten kaçınarak  "Toplantının konusu aynı şekilde Suriye'de söz konusu olan ayrışma, iletişim  kanalları, Rusya, rejim destekli kuvvetlerin ve SDG’nin (Suriye Demokratik  Güçlerinin) Orta Fırat Vadisi'nde nereye doğru gidecekleri ve ayrışma için alınan  tedbirlerle ilgiliydi." şeklinde konuştu.
 
Rakka'nın yüzde 90'ı DEAŞ'tan alındı
 
DEAŞ'ın Suriye'de büyük kayıp verdiğini kaydeden Albay Dillon, "Dört  aylık operasyondan sonra Rakka'nın yüzde 90'ından fazası temizlendi." ifadelerini  kullanarak, şehirde temizlik operasyonlarının devam ettiğini dile getirdi.
 
Albay Dillon, şehirdeki temizlik devam ederken PKK/PYD’nin ana  omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG) Rakka'da son direnç  noktalarına saldırmasını beklediklerini söyledi.
 
Dillon, şöyle devam etti:
 
"SDG son 96 saat içerisinde bin 300 sivilin güvenli yerlere geçmesine  yardım etti ve geçen hafta ise 3 bin sivil kurtarılmıştı. Son birkaç gün  içerisinde Rakka'da aralarında birçok yabancı savaşçının da bulunduğu 350 DEAŞ  militanı SDG’ye teslim oldu ve SDG taramasından geçtikten sonra tutuklandı.  Geride kalan sivillerin güvenlikleri sağlandıktan sonra temizlik çalışmalarına  hız verildi. SDG, ulusal hastane kompleksini ve futbol stadyumunu aldı. SDG  ayrıca DEAŞ’ın korku ve terörünün sembolü olan kamusal idamların yapıldığı El  Naim Trafik Meydanı'nı tamamen aldı."
 
"PKK/PYD unsurları Rakka operasyonundan sonra şehirde kalacak mı?"  sorusuna ise Dillon, "Hayır, şu anda eğitilmiş bin 600 yerel güvenlik görevlisi  var, şehirdeki polis ve güvenlik kuvvetini bunlar oluşturacak." yanıtını verdi.
 
Irak ve Suriye 6 bin 500 DEAŞ militanı var
 
ABD öncülüğündeki koalisyonun Rakka sonrasında da SDG’nin Orta Fırat  Vadisi bölgesinde DEAŞ ile mücadelesine ve bölgedeki diğer temizlik çalışmalarına  destek vermeye devam edeceğini aktaran Dillon, DEAŞ'ın Irak ve Suriye'de toplam 6  bin 500 militanının kaldığını vurguladı.
 
Dillon, Rakka'da toplam 100 DEAŞ mensubunun bulunduğunu tahmin  ettiklerinin altını çizerek, Rakka operasyonundan bu yana yaklaşık 400 DEAŞ  militanının teslim olduğunu kaydetti.
 
Koalisyon, Kerkük'te taraflarla görüşüyor
 
Kerkük'te son birkaç gündür Irak ordusu ve Şii Haşdi Şabi milisleri  ile Peşmerge arasında söz konusu çatışmalara da değinen Dillon, pazartesi günü  meydana gelen çatışmaların "iletişimsizlikten kaynaklı" olduğunu ve ondan sonra  da herhangi bir çatışma yaşanmadığını belirtti.
 
Dillon, konuya ilişkin "Durumu izlemeye devam ediyoruz. Irak güvenlik  güçleri ve Peşmerge ile görüşen liderlerimiz, gerginliğin azaltılması çağrısında  bulundu. Bu gerginlik bizi DEAŞ'a karşı verdiğimiz ortak savaşımızdan  alıkoyuyor." yorumunda bulundu.
 
Ryan Dillon, şöyle devam etti:
 
"Bizim gördüğümüz şey Kerkük civarındaki yerlerin barışçıl bir şekilde  teslim edilmesidir. Özellikle de K1 Hava Üssü hakkında konuşabilirim. Orada  askerimiz var ve olan olay şu; Terörle Mücadele Servisi geldi; bu Irak Güvenlik  Güçleri ile Peşmerge arasında koordine edilmiş bir adımdı. Orada tesisin  anahtarını teslim aldılar. Ve bölgenin güvenliğini Irak güvenlik güçleri tekrar  sağladı. Kerkük'ün diğer bölgelerinde de buna benzer birşey oldu. Çok fazla  retorik gördük. Sosyal medya ve geleneksel medyada resmi raporlarda görmediğimiz  çok şey gördük."