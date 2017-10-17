Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rus haber ajansı Sputnik, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, terör örgütü YPG’nin ana omurgasını oluşturduğu DSG’ye, asayiş eğitimi verdiği Ayn İsa’da bulunan kampı görüntüledi.

EĞİTİP DONATIYOR

Rakka'da DAEŞ'lı teröristlerle yapılan anlaşma sonrası şehrin boşalmasıyla, kentte asayişi sağlamakla görevli olacağı belirtilen terör örgütü YPG, ABD tarafından eğitip donatılıyor.

AYLIK 150 ABD DOLARI

Silahları ve araçları da koalisyon güçleri tarafından karşılanan asayiş birliğinin her üyesine aylık 150 dolar maaş ödeniyor.