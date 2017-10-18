Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak, güne çatışma haberiyle başladı. Musul Barajı çevresine ilerleyen Şii milisler Haşdi Şabi ile bölgedeki Peşmerge arasında çatışma çıktı. Peşmergenin baraj çevresini teslim etmeyi reddetmesiyle başlayan çatışmada en az dokuz can kaybı var. Üç saat boyunca silahların susmadığı bölgede ölenlerden sekizi Haşdi Şabi üyesi, biri Peşmerge üyesi. Çatışmada yaralanan 11 kişi ise hastanelere götürüldü.

Son dakika gelen bilgilere göre; Irak ordu birlikleri, saatlerce süren çatışmaların yaşandığı Musul Barajı'nı peşmergeden geri aldı.