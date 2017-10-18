Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Masum, Kerkük opearasyonuna ilişkin yaptığı görüntülü açıklamada, güvenlik güçlerinin kentteki petrol tesisleri, askeri ve hükümete ait kurumlarda kontrol sağlaması için istisnai askeri ve siyasi gelişmeler yaşandığını belirterek, Kerkük halkının yasalara uyması ve normal hayatlarını sürdürmeleri çağrısında bulundu.

Masum sözlerini şöyle sürdürdü:

"Peşmerge'nin Kerkük'te güvenlik denetiminin sürmesi, resmi güvenlik ve savunma mekanizmasının parçası olduğu için anayasaya aykırılık teşkil etmiyordu. Ancak Kürdistan bölgesinin bağımsızlığı için yapılan referandum, merkezi yönetim ve IKBY arasında ciddi anlaşmazlıklar doğurdu. Güvenlik güçlerimizi de Peşmerge unsurlarıyla Kürt siviller ve diğerlerinin onuru ve hakkını korumaya ve bu konuda herhangi bir ihlalin yaşanmamasına davet ediyorum."

DİYALOG ÇAĞRISI

Anlaşmazlığa düşen tarafları (Bağdat ve Erbil) siyasi ve idari sorunları çözmek için acil diyaloğa çağıran Masum, bunun da anayasa esas alınarak yapılması gerektiğini söyledi.

"Merkezi yönetimle IKBY arasında IKBY'nin tek taraflı referandum ısrarından doğan krizin hafifletilmesi veya çözülmesi için azami çaba harcadık." diyen Masum, Irak'ın birliği ve egemenliğiyle anayasaya bağlı kaldıklarını belirtti.

Masum, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Demokratik ve federal yönetimin güçlendirilmesi ve gelecekteki seçimlerin daha şeffaf şekilde yapılması için gerekli yasaların çıkarılması ve Iraklıların çıkarının her şeyden üstün tutulmasını önemli buluyoruz. Ayetullah Ali es-Sistani'nin de anayasaya bağlı kalınması ve ihtilafların giderilmesi için yasalara başvurulması gerektiği yönündeki çağrısını takdirle karşılıyoruz."