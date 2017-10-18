Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere İçişleri Bakanlığının yayımladığı nefret suçları verilerine göre, İngiltere ve Galler'de 2016-2017 döneminde bir önceki döneme kıyasla yüzde 29'luk artışla, 80 bin 393 nefret suçu işlendi.

Bakanlık 80 bin 393 suçun yüzde 78'inin ırk gerekçeli, 2016-2017 döneminde işlenen suçların yüzde 11'inin cinsel tercih ve yüzde 7'sinin de dini gerekçeli olduğunu açıkladı.

Söz konusu dönemde en fazla artışın ise yüzde 7 ile engelli ve yüzde 2 ile de cinsiyet değiştiren bireylere yönelik işlenen nefret suçları kategorisinde kayıt altına alındığı, artışın bu alandaki suçların yetkililere bildirilmesindeki artışla bağlantılı olduğu belirtildi.

Bakanlık nefret suçlarına ilişkin verileri 2011-2012 döneminde kayıt almaya başlarken, 23 Haziran 2016'da yapılan AB referandumu ile bu yıl adada yaşanan terör saldırılarını takip eden günlerde işlenen nefret suçlarında da dikkat çekici artışlar yaşandığı kaydedildi. Bu artışların kamunun yetkilileri bilgilendirmesinde görülen artışla bağlantılı olduğu anımsatıldı.

Verilere ilişkin açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Amber Rudd, 2017'de yaşanan terör saldırılarının ardından nefret suçlarında artış görülmesinin "şüphesiz şekilde endişe verici olduğunu" dile getirerek "Toplumumuzda nefret suçlarına kesinlikle hiçbir yer yok." ifadesini kullandı.