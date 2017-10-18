Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaddafi'nin çocuklarının durumuna ilişkin başkent Tunus'ta basın toplantısı düzenleyen Zeydi, Kaddafi ailesiyle ilgili basında çıkan asılsız haberlerden dolayı dava açılabileceğini söyledi.

Zintan bölgesindeki silahlı gruplar tarafından tutulduğu hapishaneden bu yaz serbest bırakılan Seyfulislam'ın durumu hakkında Zeydi, "Seyfülislam Kaddafi, Libya'da siyasete girmek için tüm siyasi, kanuni ve medeni haklara sahiptir. İstediği şekilde siyasete girmeye kesinlikle hakkı var." dedi.

Oğul Kaddafi'nin Libya'yı terk ettiğine ilişkin iddiaları reddeden ancak şu an nerede bulunduğuna ilişkin bilgi vermeyen Zeydi, Seyfulislam'ın "hareket halinde olduğunu, sağlık sorunu yaşamadığını, Libya halkı, aşiretler ve şeyhleriyle iletişim halinde Libya'daki ulusal uzlaşı için kapsamlı bir plan üzerinde çalıştığını" dile getirdi.

Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'ne (TM) bağlı General Halife Hafter güçlerinin yönettiği Zintan'daki silahlı gruplardan "Ebu Bekir es-Sıddık Tugayı", Haziran'da Zintan kentindeki cezaevinde tutuklu Seyfülislam Kaddafi'nin serbest bırakıldığını açıklamıştı. Seyfülislam'ın, Libya'nın doğusunda faaliyet gösteren Temsilciler Meclisi tarafından çıkarılan genel af yasasına dayanılarak serbest bırakıldığı kaydedilmişti.

Kaddafi'nin ölümünden sonra Kasım 2011'de Libya'nın güneyindeki Sebha kentinde yakalanan Seyfülislam, eski istihbarat şefi Abdullah es-Senusi ve eski Başbakan El-Bağdadi el-Mahmudi gibi rejimin sembol isimlerinin de aralarında bulunduğu 37 kişi, 17 Şubat 2011'de başlayan halk ayaklanmasında "gösterileri şiddet kullanarak bastırmak, göstericileri öldürmek, köy ve şehirleri kuşatma altına almak ve kamu mallarını zarara uğratmak" gibi suçlamalarla yargılanıyordu.