Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'daki farklı bölgelerde "terör eylemlerine" karıştıkları iddiasıyla 18 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

Filistin basını ise gözaltına alınanlar arasında daha önce "serbest bırakılan tutukluların" da bulunduğunu aktardı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İsrail hapishanelerinde 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.