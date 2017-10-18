Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistinliler Gazze'de, Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında İslami direniş hareketi Hamas ile Fetih heyetleri arasında imzalanan anlaşmanın olumlu sonuçlarını görmeyi sabırsızlıkla bekliyor.

Filistinli uzmanlar, Fetih ile Hamas arasında imzalanan anlaşmanın uygulanması durumunda Gazze'de ekonomik durumun değişeceğini, abluka ve bölünmüşlüğün sona ereceğini ifade ediyor.

Altyapı ile ekonominin iyileşmesinin yanında, istatistik verilere göre, Gazze'de yüzde 44'e ulaşan işsizlik oranlarının düşmesi ve sosyal yapıda olumlu yansımaların gerçekleşmesi umuluyor.

Gazze'de 2006 yılında yapılan seçim sonucunda Hamas'ın iş başına gelmesiyle bölünme gerçekleşti. İsrail Hamas'ın Gazze'deki hakimiyetini kırmak hedefiyle kente başta inşaat malzemesi olmak üzere birçok ürünün girmemesi için abluka uygulamaya başladı. Abluka nedeniyle çok sayıda fabrika ve üretim sektörü olumsuz olarak etkilendi. Ancak 12 Ekim'de Kahire'de imzalanan Filistin uzlaşı anlaşmasının ardından Gazze'de insani durumun iyileşmesi bekleniyor.

GAZZE'DE İMAR ÇALIŞMALARI

Filistinli ekonomi uzmanı Mazin El-Acle, "Gazze'de sosyal ve ekonomik iyileşme söz konusu anlaşmanın hayata geçirilmesine ve uygulanmasına bağlıdır." dedi.

Anlaşma maddelerinin uygulanması durumunda Gazze'de iyileşme yönünde hızlı gelişmeler beklediğini dile getiren Acle, kentte altyapının oldukça yıpranmış olmasından dolayı bu gelişmenin sonuçlarının gelecek yıllarda daha net bir şekilde ortaya çıkacağına dikkati çekti.

Filistin Yönetimi'nin Gazze'ye hakim olmasının önemini vurgulayan ve yurtdışından gelecek yardımlarda artış yaşanacağını söyleyen Acle, kentte yönetimin el değiştirmesi durumunda yardım etmeyi düşünen ülkelerin bu konuda daha hızlı hareket edeceğini savundu.

SINIR KAPILARININ AÇILMASI

Gazze'de yedi sınır kapısı var. Bunlardan altısı İsrail'in, Rafah Sınır kapısı ise Mısır'ın denetiminde bulunuyor. Hamas hareketi 2006'daki seçim sonucunda Gazze'ye tamamen hakim olmasından sonra İsrail ablukayı genişleterek çok sayıda ürünün girişini tamamen yasaklamıştı. 2007'den sonra İsrail sınır kapılarının dördünü kapattı. Ticari ürünlerin geçişini kontrol eden İsrail, Kerm Ebu Salim Kapısı ile insanların giriş çıkışının yapıldığı Erez kapılarını açık bıraktı.

Gazze Ticaret Odaları Başkanı Mahir Tabba, söz konusu anlaşma sonrasında Gazze'de üretilen malların dışarıya ihracat imkanının doğacağını belirterek, böylelikle bir çok sektörde canlanmanın beklendiğini söyledi.

Tabba, ihracatın engellenmesinden dolayı Gazze'de yüzlerce fabrikanın kapandığı, yeni gelişmelerle ihracatın yeniden üretim piyasasını harekete geçireceği değerlendirmesinde bulundu.

ELEKTRİK VE SU SIKINTISI

Uzlaşı anlaşmasının ardından Gazze'de elektrik sıkıntısının kalkacağını dile getiren Tabba, Gazze'de bir günlük elektrik tüketiminin 450 megavat olduğunu bunun ancak 210 megavatının karşılanabildiğini söyledi.

Ablukadan en çok sağlık sektörünün etkilendiğini aktaran Tabba, "Yoklar listesinde 170 çeşit ilaç var. Ayrıca 270 tıbbi malzeme Gazze'de bulunmuyor." dedi.