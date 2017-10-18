Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Memmedyarov, Güney Kafkasya turunun ilk durağı olarak Azerbaycan'a gelen Polonya Dışişleri Bakanı Witold Waszczykowski ile görüştü. İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenlendi.

Memmedyarov, Polonya ile Azerbaycan'ın AB, NATO, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Vişegrad Grubu kapsamında çok derin ilişkilere sahip olduğunu söyledi.

"ENERJİ KONULARINDA İŞ BİRLİĞİNİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Polonyalı mevkidaşına Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne verdikleri destek için teşekkür eden Memmedyarov, ulaşım ve enerji konularını müzakere ettiklerini bildirdi.

AB üyesi 10 ülkeyle stratejik ortaklık anlaşmasına sahip olduklarını hatırlatan Memmedyarov, "AB ile iş birliğini geliştirmek Azerbaycan dış politikasının öncelikleri arasındadır. Şimdi enerji konularında iş birliğini sürdürüyoruz." dedi.

Waszczykowski de Azerbaycan'ın kendileri için önemli bir ülke olduğunu söyledi. Azerbaycan'ın Avrupa'nın enerji sağlayıcılarından biri olduğunu belirten Waszczykowski, Azerbaycan gibi güvenli bir ülkenin Polonyalı turistler için cazip olacağını kaydetti.