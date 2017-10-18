Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ABD’nin Myanmar’daki Arakan Müslümanları için oldukça endişe duyduğunu belirterek yaşananların sorumlusunun Myanmar’ın askeri lideri olduğunu söyledi. Tillerson, “Bizim için en önemli şey, dünyanın bölgede yaşanan zulme kayıtsız kalmayacağıdır. Yaşananlardan ordu liderini sorumlu tutuyoruz” dedi.

Silahlı militanlarla mücadele ettiğini iddia eden Myanmar ordusunun saldırıları nedeniyle 25 Ağustos’tan bu yana binlerce Arakanlı Müslüman hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler raporuna göre, 25 Ağustos’tan bu yana şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısı 536 bine ulaştı.

BM, Myanmar’ın Arakan eyaletindeki Arakan Müslümanlarını hedef alan operasyonların “etnik temizlik” örneği olduğunu açıklamıştı.