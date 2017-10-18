Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yemen’in Barat el Enan bölgesindeki Rohob köyünde Suudi liderliğindeki Arap koalisyonunun gerçekleştirdiği hava saldırısında 6 sivilin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı belirtildi. Yerel kaynaklar, koalisyon güçlerinin Ahmed Jarallah el Salahi ve ailesinin yaşadığı evi hedef aldığını, ölenlerden birinin Salihi’nin eşi, diğer 4 kişinin ise çocukları olduğunu belirtti. Yaralanan diğer çocuğun ise durumunun ağır olduğu bildirildi.

Suudi liderliğindeki çok uluslu koalisyonun Yemen’de çocukları öldürdüğü gerekçesiyle Birleşmiş Milletler’in kara liste taslağına dahil edildiği duyurulmuştu.