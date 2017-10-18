Maryland eyaletindeki Harford kenti şerifi, 37 yaşında olduğu belirtilen şüphelinin fotoğrafını yayınladı. Sabah saatlerinde Maryland eyaletinde bir iş merkezine düzenlenen silahlı saldırıda vurulan 5 kişiden 3’ü hayatını kaybetmişti.
İşte 3 kişinin ölümüne sebep olan şüpheli
18.10.2017 - 22:36 | Son Güncelleme: 18.10.2017 - 22:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD polisi, Maryland eyaletinde 3 kişinin ölümüne sebep olan silahlı saldırıya ilişkin aranan şüphelinin fotoğrafını paylaştı.
Etiketler : ABD,Maryland,şüpheli,
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