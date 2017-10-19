Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Somalili bir istihbarat yetkilisi, 14 Ekim’de başkent Mogadişu’daki 300’den fazla kişinin öldüğü, 400’e yakın kişinin de yaralandığı saldırıyla ilgili şoke eden bir iddiada bulundu. Amerika’nın Sesi Radyosu’na konuşan adı açıklanmayan istihbarat yetkilisi “Güvenlik güçleri, Mogadişu dışındaki Siinka Dheer kontrol noktasına gelen kamyon şoförüne tanıdık bir kişiyle temas kurması üzerine geçiş izni verdi. Araç ikinci kontrol noktasında durduruldu ve geçişine izin verilmesini sağlayacak tanıdık bağlantısı soruldu. Kimseyi tanımadığını söyledi ve kamyonu park etmesi istendi. Askerler, bomba arama yapılması için telsizle çağrı yaptı. Bu sırada sürücü gaza basarak kontrol noktasını ihlal etti ve minibüsle çarpışarak kalabalık kavşakta infilak etti” dedi. Saldırıdan önce ve sonra elde ettikleri bilgilerin, Türk askerî üssünün hedef aldığını ortaya koyduğunu belirten Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Dairesi yetkilisi “Türk askerî üssü saldırganlar için en stratejik öneme sahip hedefti” dedi. Olayla ilgili 4 kişi tutuklandı, bunlardan biri eş-Şebab’ın Mogadişu sorumlusu. 30 Eylül’de hizmete giren Türk askerî üssünde bulunan 200 Türk askeri, 1.500 Somali askerini eğitiyor.