Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkent Moskova'da Şoygu ile yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mistura, görüşmenin verimli ve yapıcı bir havada geçtiğini söyledi.

Şoygu ile görüşmede, Suriye'nin yeniden yapılandırılma sürecini ele aldıklarını dile getiren Mistura, "Suriye'deki gerilimi azaltma bölgelerine yönelik adımlardan, daha sürdürebilir ve politik bir uzlaşmaya doğru harekete geçilmesi gerekiyor." dedi.

Mistura'nın ziyareti kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la da görüşmesi bekleniyor.