Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'ya Suriye'deki son gelişmeler doğrultusunda İsviçre'nin Cenevre kentindeki barış görüşmelerinin yeniden başlaması için yürüttüğü çalışmaları yoğunlaştırması talimatını verdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı yazılı açıklamada, Guterres'in Rakka'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini bildirdi.

Guterres'in taraflara sivillerin korunması, uluslararası insani yardım ve insan hakları hukukuna uyma yükümlülüklerini hatırlattığını ve bir an önce Rakka'ya insani yardım ulaştırılmasını sağlamaları çağrısı yaptığını belirten Dujarric, şunları kaydetti:

"Suriye'deki son gelişmeler bir kez daha siyasi süreci canlandırmaya acil ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor. Genel Sekreter, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'ya Suriye görüşmelerinin Cenevre Bildirisi ve BM Güvenlik Konseyinin ilgili kararları doğrultusunda yeniden başlaması için yürüttüğü çalışmaları yoğunlaştırması talimatı verdi."