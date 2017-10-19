Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı duyuruya göre, Yunanistan'ın Kipi ve Kastanies gümrük kapılarında görevli gümrük personelinin başlattığı grev nedeniyle Pazarkule Sınır Kapısı'nda araç ve yaya geçişine izin verilmeyecek.

Yunanistan'a tır geçişinin yapılabildiği tek sınır kapısı İpsala Sınır Kapısı'ndan ise sadece balık yüklü tırlar geçiş yapabilecek. Bu sınır kapısından ise otomobil ve otobüslerin geçişlerine kontrollü izin verilecek.

Yunan gümrükçülerin grevleri yarın sabah sona erecek.