Peşmergenin karargâhtaki güvenlik görevlisini de kaçırdığı belirtildi. Irak Türkmen Cephesi Kerkük Teşkilat Başkanı Mehmet Seman Ağaoğlu, Irak hükûmetini bölgenin güvenliğinin sağlanması için göreve çağırdı.
Kerkük’te Türkmen Cephesi karargâhı yakıldı
19.10.2017 - 10:50 | Son Güncelleme: 19.10.2017 - 10:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kerkük’ün kuzeybatısındaki Altınköprü kasabasında bulunan Türkmen Cephesi karargâhı peşmerge tarafından yakıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : türkmenler,ırak,
512528 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/512528.aspx
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