Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muhalefetten Afrika Toplumların Demokratik Topluluğu (CDPA) Partisi Genel Sekreteri Brigitte Kafui Adjamagbo Johnson, düzenlediği basın toplantısında başkent Lome'de düzenlenen gösteriye güvenlik güçlerinin müdahale etmesiyle arbede çıktığını ifade etti.

Çıkan olaylarda 1'i çocuk 2 sivilin öldüğünü ve 20'sinin ağır yaralandığını söyleyen Johnson, 39 protestocunun da gözaltına alındığını kaydetti.

Muhalefet lideri Jean Pierre Fabre, şiddet olaylarından Togo hükûmetini sorumlu tuttu. Fabre ayrıca, anayasa değişikliğine gitmek isteyen hükûmete karşı pes etmeyeceklerini ve geçen hafta hükûmet tarafından yasaklanmasına rağmen gösteri düzenlemeye devam edeceklerini vurguladı.

Hükûmetin anayasa değişikliğine gitmek istemesine karşı son dönemde gösteriler düzenleyen muhalefet, 1992'de kabul edilen mevcut anayasanın korunmasını talep ediyor.

Togo'da 2002'de parlamento, dönemin Devlet Başkanı Eyadema Gnassingbe'nin yeniden göreve gelebilmesi için anayasanın devlet başkanlığı görev süresini iki dönemle sınırlandıran maddesini kaldırmıştı. Gnassingbe'nin 2005'te ölümünden sonra koltuğuna oğlu Faure Gnassingbe oturmuştu.

Muhalefet, anayasa değişikliğiyle ilgili birçok kez iktidarla masaya oturmuş ancak hükûmet, muhalefetin kabul etmediği şartlar doğrultusunda anayasayı değiştirme teklifinde bulunmuştu.