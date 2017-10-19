Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BM'nin yayımladığı yeni raporda, beş yaş altı ölen çocuk sayısının 2000'de 9,9 milyon iken 2016'da 5,6 milyona düştüğü belirtildi. Raporda, "Buna rağmen yenidoğan ölümlerinin bu toplam içindeki payı aynı dönemde yüzde 41’den yüzde 46’ya çıkmıştır." bilgisi verildi.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Dünya Bankası ve UNDESA Nüfus Bölümünün oluşturduğu Kuruluşlar Arası Çocuk Ölümleri Tahmin Grubunun (IGME) hazırladığı rapora göre, bugünkü eğilimlerden yola çıkarak 2017-2030 arasında 60 milyon çocuk beş yaşına gelmeden hayatını kaybedecek ve bu çocukların yarısını yenidoğanlar oluşturacak.

Yenidoğan ölümlerinin büyük bölümünün Güney Asya (yüzde 39) ve Sahra-altı Afrika'da (yüzde 38) yaşandığı belirtilen raporda, yenidoğan ölümlerinin yarısının Hindistan (yüzde 24), Pakistan (yüzde 10), Nijerya (yüzde 9), Kongo Demokratik Cumhuriyeti (yüzde 4) ve Etiyopya'da (yüzde 3) görüldüğü kaydedildi.

Raporda, zatürre ve ishalin beş yaş altı çocuk ölümlerine yol açan enfeksiyon hastalıklarının başında geldiği belirtildi.

Küresel eşitsizliğin azaltılması durumunda pek çok yaşamın kurtarılabileceğine işaret edilen raporda, "Yüksek gelir düzeyindeki ülkelerde görülen ortalama ölüm oranı tüm ülkeler tarafından sağlanmış olsaydı 2016 yılındaki beş yaşından küçük çocuk ölümlerinin yüzde 87’si önlenmiş, yaklaşık 5 milyon yaşam kurtarılmış olacaktı." ifadesi kullanıldı.

"7 BİN ÇOCUĞUN ÖLMESİ AKLIN ALABİLECEĞİ BİR DURUM DEĞİL"

Dünya Bankası Grubu Sağlık, Beslenme ve Nüfus Bölümü Direktörü Tim Evans, "2017 yılına gelinmişken hamileliğin ve doğumun kadınlar için hala ölümcül durumlar oluşturması, her gün yenidoğan 7 bin çocuğun ölmesi aklın alabileceği bir durum değildir. Genel Sağlık Hizmetleri Kapsamının en iyi başarı ölçütü, her annenin sağlık hizmetlerine kolayca ulaşabilmesinin yanı sıra bu hizmetlerin kaliteli olması, maddi yük getirmemesi, çocuklar ve aileler için sağlıklı ve üretken bir yaşam sağlamasıdır. Bu alandaki ülke taleplerine destek için finansman olanaklarını artırma kararlılığındayız." değerlendirmesinde bulundu.