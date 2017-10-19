Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilere ait zeytinleri çalan 4 Yahudi, İsrail polisi tarafından gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI



Zeytin ağaçlarına taş ve sopalarla saldırdığı kayıt altına alınan yerleşimciler, daha sonra serbest bırakıldı.

Filistinliler, saldırının kendilerinin ancak önceden İsrail askerini bilgilendirerek gidebildikleri bir alanda meydana geldiğini açıkladı.

"BU BİZİM TEK GELİR KAPIMIZ"



Nablus’un güneybatısında bulunan bir köyde yaşayan İbrahim Salah, kendisine ait bin zeytin ağacından 450’sinin yerleşimciler tarafından ya toplandığını ya da kesilerek zarar verildiğini açıklayarak şöyle konuştu: “Zeytinliğe hergün gitmemize izin vermiyorlar ve herşey için koordinasyon gerekiyor. Buraya geldiğimizde de bu zararı görüyoruz. Bu bizim tek gelir kapımız ve yerleşimcileri caydıracak kimse de yok.”

ZEYTİNLERİ TOPLAYIP, SATIYORLAR



İnsan hakları örgütü, Filistinlilere ait Burin köyünde de benzer olayların yaşandığını duyurdu. İsrailli yerleşimcilerin düzenli olarak Filistinlilere ait zeytin ağaçlarına saldırdığını ve topladıkları zeytinleri de güvenlik güçlerine sattığını kaydetti.

Yerleşimcilerin tespit edilmesine karşın bölgeden uzaklaşırılmadığının da altı çizildi. Olaylarla ilgili soru sorulan İsrail güvenlik güçlerinden herhangi bir açıklama yapılmadı.