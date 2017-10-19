Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak güvenlik güçlerinin Kerkük'e gerçekleştirdiği operasyonun ardından meydana gelen askeri gerilim nedeniyle Erbil-Kerkük karayolu trafiğe kapatıldı, bölgede uzun tır kuyrukları oluştu. Birleşmiş Milletler (BM) araçları da temas hattında bulunuyor.

Irak güvenlik güçlerinin, salı sabahı Kerkük'e askeri operasyon düzenlemesi ve Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne (KYB) bağlı Peşmerge güçlerinin kentten ani bir şekilde çekilmesiyle başlayan gerginlik kısmen devam ediyor.

Kerkük'ten tamamen çekilen KYB ve Kürdistan Demokrat Partisi'ne (KDP) bağlı Peşmerge güçleri, Süleymaniye ve Erbil'e doğru çekilmiş durumda.

KYB'nin güçlü olduğu Süleymaniye-Kerkük sınırında herhangi bir olağanüstülük göze çarpmazken, KDP'li Peşmergelerin konuşlandığı Erbil-Kerkük sınırında askeri hareketlilik dikkati çekiyor.

Türkiye ile Irak'ın başkenti Bağdat arasındaki ticaretin can damarı konumundaki Erbil-Kerkük karayolu söz konusu askeri gerginlikten dolayı trafiğe kapatıldı. Sadece Kerkük plakalı araçların geçişine izin veriliyor. Türkiye ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) gelen yük tırlarının kente girmesi geçici olarak durduruldu.

"5 kilometrelik tır kuyruğu var"

Kerkük'ün Altunköprü kasabasındaki Peşmerge kontrol noktasında bekleyen tır şoförlerinden Nihad Said, AA muhabirine, "Zaho'da yüklediğim unu yaklaşık 4 gündür Kerkük'te indiremedim. Kentteki son gelişmelerden dolayı yük tırları çok nadir giriş yapabiliyor." dedi.

Bölgede taşımacılık yapan bir başka tır şoförü Dildar Abdullah ise, "5 kilometrelik tır kuyruğu var. Bu şekilde devam ederse Kerkük'e geçmemiz mümkün değil. Durumun en kısa zamanda normalleşmesini istiyoruz." diye konuştu.

Yaklaşık 100 İranlı Peşmerge Altunköprü'de

Öte yandan, Peşmerge ve Irak güvenlik güçleri arasındaki temas hattında İran muhalifi Kürdistan Özgürlük Partisi'ne (PAK) bağlı yaklaşık 100 İranlı Peşmerge en ön safta konuşlanmış durumda.

İranlı Peşmergelerden oluşan birliğin komutanı Rebaz Şerifi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce kuzeybatıda terör örgütü DEAŞ tehdidine yönelik Havice ve Dibis ilçesi arasında mevzilendiklerini, askeri operasyondan dolayı KDP'li Peşmergelerle Altunköprü'ye çekildiklerini söyledi.

Şerifi, kurdukları savunma hattında 100 kadar Peşmerge'nin en ön cephede beklediğini kaydetti.

BM araçları temas hattında

Birleşmiş Milletler'e ait 6 araçlık konvoy da Altunköprü'de yer alan temas hattında incelemelerde bulunmak için bölgeye intikal etti. Konvoydaki araçlarda askerlerin olduğu görüldü.