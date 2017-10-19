Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkilileri, bugün bölgede yaşananları değerlendirmek üzere bir araya geldi. Kürt yetkililer, yaptıkları açıklamada Irak Başbakanı Haydar el-İbadi’nin diyalog çağrısını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Açıklamada, uluslararası topluma Bağdat ve Erbil arasındaki diyalog kurulmasına yardımcı olması çağrısında bulundu.

Kuzey Irak’ta gerçekleştirilen referandum Bağdat ve Erbil arasındaki ipleri germişti. Kuzey Irak’ın geri adım atmaması üzerine Bağdat hükûmeti, Peşmergenin yönetimindeki bölgelere müdahale etmişti. Kısa sürede Kerkük ve Mahmur başta olmak üzere çok sayıda bölgeyi kontrol altına alan İbadi yönetimi, Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, "bağımsızlık referandumunun mazide kaldığını" ifade ederek Kürt yönetimine diyalog çağrısı yapmıştı.