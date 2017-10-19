Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlık Müsteşarı Vehab et-Tai, yaptığı yazılı açıklamada, "Emniyet güçlerimiz, görev yerlerinde konuşlanmış durumda, federal polis, çevik kuvvet, terörle mücadele ya da ordu birliklerinden bir tabur dahi geri çekilmedi." ifadesini kullandı.

Kerkük Emniyet Müdürlüğünü arayarak son gelişmelere ilişkin bilgi aldığını belirten Tai, kentte istikrarın hakim olduğunu, tüm güvenlik birimlerinin çalışmalarına normal bir şekilde devam ettiğini aktardı.

Tai, bazı taraflı medya kuruluşlarının bu tür haberlerinin, Iraklı kahramanların azimlerini etkileme ya da halkı telaşlandırma teşebbüsünden ibaret olduğunu vurguladı.

"Emniyet güçlerimizden hiçbiri bölgeden çekilmedi"

Diyala İli Polis Teşkilatı Sözcüsü Galib Atiyye de AA muhabirine yaptığı açıklamada, federal polis güçlerinin, ilin kuzeydoğusundaki tartışmalı bölgelerden Hanekin kazasında konuşlanmış durumda olduğunu belirterek, "Federal polisler, görevlerine doğal seyrinde devam ediyor, bölge güvenliği istikrarlı. Emniyet güçlerimizden hiçbiri bölgeden çekilmedi." dedi.