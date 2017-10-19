Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Petrol Bakanı Cebbar Luaybi, yazılı açıklamasında, "Yabancı şirketlerin ülkenin coğrafi sınırları dahilinde bulunan şu ya da bu tarafla merkezi yönetim veya Petrol Bakanlığından habersiz petrol anlaşması imzalama niyeti ve isteği Irak'ın içişlerine can sıkıcı şekilde bir müdahale, ülke egemenliğimizi küçük düşürmedir. Bu, aynı zamanda uluslararası normlara aykırıdır." ifadelerini kullandı.

Petrol ve doğalgaz alanında yapılacak tüm anlaşmalardan anayasaya göre merkezi hükümet ile Petrol Bakanlığının sorumlu olduğunu aktaran Luaybi, bunun dışında yapılacak anlaşmaların Irak devleti için hiçbir geçerliliği olmayacağını vurguladı. Iraklı bakan, bu gibi durumlarda hükümet ve bakanlığın yerel ve uluslararası alanda hukuki sürece başvuracağını kaydetti.

Bakan Luaybi, "Hükümet ve Petrol Bakanlığı, Irak'ın kuzey illeri dahil her yerinde yabancı şirketlerin yatırım yapması için gerekli ortamın sağlanması ve bunların korunmasına önem veriyor." ifadesini kullandı.