Referandum ısrarı sonrasında Kerkük'ten başlayarak sözde bağımsızlık ilan ettiği yerleri bir bir kaybetmeye başlayan Barzani yönetimindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi son gelişmelerin ardından yaşadığı sıkışmışlık sonrasında daha önce karşılık vermediği İbadi'nin diyalog çağrısına olumlu cevap verdi. Yapılan açıklamada "İbadi'ni diyalog çağrısı memnuniyet verici" denildi.
IKBY, İbadi'nin çağrısına olumlu cevap verdi
19.10.2017 - 18:47 | Son Güncelleme: 19.10.2017 - 18:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Referandum sonrasında başlayan operasyon ve bölge ülkelerinin baskısı ile köşeye sıkışan IKBY'den yapılan açıklamada; Kuzey Irak yönetimi, Irak Başbakanı İbadi'nin diyalog çağrısına olumlu cevap verdiği belirtildi.
Etiketler : barzani,ıkby,ibadi,
512705 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/512705.aspx
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