Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşik Krallık Maliye Bakanı Philip Hammond'ın, iki İngiliz bankasının (HSBC, Standard Chartered) Güney Afrika kaynaklı kara para aklama faaliyetlerine aracılık ettiği yönündeki iddaların incelenmesi için denetleme kurumlarına talimat verdiği bildirildi.

Birleşik Krallık resmi yayın kurumu BBC, iddiaları gündeme taşıyan Lord Peter Hain'in Maliye Bakanı Hammond'a detaylı bir mektup yazdığını, Hammond'ın ise yetkili denetim kurumlarına iddalara ilişkin inceleme başlatmaları için talimat verdiğini bildirdi.

İki dev İngiliz bankasının Güney Afrika kaynaklı yaklaşık 400 milyon İngiliz sterlin hacmindeki kara paranın aklanmasına aracılık etmiş olabileceği öne sürülüyor.

Birleşik Krallık medyasında söz konusu kara paranın Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma ve Hintli Gupta ailesinin varlıkları ile ilişkili olabileceği iddia ediliyor

Konuya ilişkin olarak Birleşik Krallık Hazinesi'nden yapılan açıklamada, "Suçlamaları son derece ciddiye alıyoruz. Lord Peter Hain'in mektubunu Finasal Yönetim Otoritesi (FCA) ve diğer yetkili mercilere ilettik. Bu kurumların içerisinde Ulusal Suçlarla Mücadele Ajansı (NCA) ve Yolsuzlukla Mücadele Ofisi (SFO) de bulunyor. " ifadelerine yer verildi.