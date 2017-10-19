ABD Dışişleri: "Tutuklu çalışanlarla ilgili görüşmeler verimli geçti, önemli ilerleme kaydettik. Tutuklu çalışanlarla ilgili hâlâ kanıt göremedik." dedi.
ABD sözcüsünden vize krizi ile ilgili açıklama
19.10.2017 - 23:14 | Son Güncelleme: 19.10.2017 - 23:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Dışişleri: "Tutuklu çalışanlarla ilgili görüşmeler verimli geçti, önemli ilerleme kaydettik. Tutuklu çalışanlarla ilgili hâlâ kanıt göremedik." dedi.
Etiketler : dışişleri,
512738 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/512738.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER