Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığından, Viyana Schwechat Havalimanı'nda THY yolcularının polis köpeğiyle aranmalarına tepki gösterildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Viyana Schwechat Havalimanı'nda bir gümrük memurunun uçağa alınmak üzere salonda bekleyen THY yolcularının üstlerini ve eşyalarını bir polis köpeğine koklattırmasına ilişkin bazı görüntülerin sosyal medyada yer aldığı belirtildi. Bunun üzerine, aynı gece Viyana Başkonsolosluğu yetkililerinin havaalanına giderek, inceleme yaptığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu tür aramaların, ihbar yapılması üzerine ve nadiren, tüm havayollarını kapsayacak şekilde yapıldığı öğrenilmiştir. Viyana Büyükelçiliğimizce, Avusturya Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimde bulunularak, görüntülerdeki uygunsuz kontrol şekline dikkat çekilmiş ve ilgili Avusturya makamlarının, bilhassa da gümrük muhafaza memurlarının uyarılmaları talep edilmiştir."

Açıklamada, Avusturya makamlarının bu tür kontrollerde daha hassas davranacaklarını taahhüt ettikleri vurgulandı.