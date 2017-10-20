Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD destekli terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye bağlı güçler tarafından terör örgütü DEAŞ'tan geri alınan Rakka'da, YPG'lilerin gövde gösterisi devam ederken Hollandalı gazeteciden bomba bir itiraf geldi.

YPG ÜNİFORMALI ABD ASKERLERİNİ ÇEKTİ



Gazeteci Hans Jaap Melissen, ABD özel kuvvetlerinin kendilerinin de YPG üniformasıyla bulunmasından dolayı çekmiş olduğu kayıtları sildirdiğini belirtti.

"ZORLA KAYITLARIMI SİLDİ"



Melissen sosyal medya hesabından "Rakka'da, üzerinde YPG kıyafetleri olan Amerikan özel kuvvetleri zorla kayıtlarımı sildi. (Suriye PKK)" paylaşımında bulundu.



