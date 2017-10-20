Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Paris Hilton'u olarak bilinen Ksenia Sobchak, Rusya'da 2018 yılında yapılması planlanan seçimlerde aday olacağını televizyon programından duyurarak, herkesi şaşırttı.

Rusya'da Rain TV'de televizyon sunucusu olan gazeteci Ksenia Sobchak, adaylığını hem yaptığı yazılı açıklamayla ve hem de video kaydıyla açıklamış oldu.

PUTİN'E KADIN RAKİP SORULDU



Valday Tartışma Kulübü’nün 14'üncü yıllık toplantısında konuşan Putin'e gelecek seneki seçimlerde bir kadının başkan olup olamayacağı soruldu. Putin "Ülkemizde her şey mümkün" dedi.

Daha önce Putin’in halefinin bir kadın olabileceği iddia edilmiş ve 7 kadının aday olabileceği belirtilmişti.

SOBCHAK ADINI RUSYA'DA DUYURDU



2012 yılında yapılan muhalif protestolarla yıldızını parlatan sunucu, o tarihten itibaren Rain TV'de de politik programlar yaparak da adını duyurdu.

PUTİN'LE İLGİLİ İDDİALAR ORTAYA ATILDI



Bu olay sonrasında Putin ve Sobchak'ın babası eski St Petersburg Belediye Başkanı Anatoly Sobchak'ın çok yakın olduğu ve hatta Putin'i politikaya kazandıran kişiler arasında yer aldığı iddia edildi.

Bunun yanı sıra Sobchak, ortaya atılan Putin’in ‘manevi babası olduğu’ iddialarını da yalanladı.

"AİLEM PUTİN'E HEP YAKINDI"



Video kaydında da bu iddialara yanıt veren sunucu, "Ailem, St Petersburg zamanlarından itibaren hep Putin'e yakındı, bu yüzden de bu kararımdan haberdar olmalıydı. Hatta onunla röportaj yaptıktan sonra bu kararıma ona söyledim." diye konuştu.

"PUTİN BU KARARIMDAN HOŞLANMADI"



Sobchak ayrıca, "Putin ise herkesin böyle bir hakkı olduğunu ancak bu kararla birlikte gelebilecek tüm sorumluluklara karşı da hazır olmam gerektiğini söyledi. Bu kararımdan hoşlandığını da sanmıyorum." dedi.