Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerel medyadaki haberlere göre, polisin Kaçin eyaletinde özel bir şirketin işlettiği madene girmeye çalışan köylüleri engellemesi üzerine köylülerin bıçakla polise saldırdığı belirtildi.

Bunun üzerine polisin köylülere ateş açması sonucu en az 5 köylünün yaşamını yitirdiği ve 20 kişinin yaralandığı kaydedildi. Olayda 5 polis de yaralandı.

Dünyada birinci kalite yeşim taşı rezervlerine sahip bölgelerden biri olan Kaçin'deki Hpakant, bu endüstrinin merkezi kabul ediliyor.

Myanmar'ın yeşim taşı madenciliğinden her yıl milyarlarca dolar gelir sağladığı tahmin ediliyor.