Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın haberine göre, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah, Meclis Başkanı Ganim'e gönderdiği telgrafta şu ifadelere yer verdi:

"Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen Uluslararası Parlamento Konferansı'nın kapanış oturumunda İsrail hapishanelerindeki Filistinli milletvekillerinin konu edilmesinin ardından yaptığınız çıkışı, İsrail parlamento heyeti başkanına verdiğiniz sert tepkiyi, İsrail heyetinin salondan çıkmasını talep etmenizi ilgi ve takdirle takip ettik."

Telgrafta, "Uluslararası Parlamento'daki kardeş Arap ülkeleri ve barış sever ülkelerin temsilcileri tarafından takdir edilen bu onurlu tutumdan memnuniyet duyuyoruz. Ganim'in tutumu, Filistinli kardeşlerine meşru haklarını almaları ve adil davalarının zafere ulaşması için destek veren Kuveyt'in tutumunu açıkça yansıtmaktadır." denildi.

Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen Uluslararası Parlamento Konferansı'nın kapanış oturumunda, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) bünyesindeki insan hakları komisyonunun sunduğu ve "İsrail'in Filistinli milletvekillerini tutuklama siyasetini eleştirerek derhal serbest bırakılmalarını içeren" rapor görüşüldü.

Görüşme esnasında İsrail heyetinin rapora itiraz etmesi üzerine söz alan Kuveyt Meclis Başkanı Ganim, İsrail parlamento heyeti başkanı Shai'ye sert eleştirilerde bulunarak onu "işgalci ve çocuk katili" şeklinde nitelendirmişti.

Ganim, Shai'ye hitaben, "Bu işgalci parlamentonun temsilcisinin sözüne dünyaca bilinen şu atasözü uyar 'utanmıyorsan istediğini yap!" demişti.

İsrail heyetinin başkanının söylediklerinin terörün en tehlikelisi olarak nitelediği devlet terörü olduğunu dile getiren Ganim, Shai'ye hitaben, "Dünyadaki şerefli tüm parlamentoların tepkisini gördükten sonra çantanı alıp bu salonu terk etmelisin." diye konuşmuş, İsrail heyeti de konuşmanın ardından salonunu terk etmişti.