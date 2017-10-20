Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak merkezi hükümetinin, Kerkük'te 3 yıl sonra tekrar denetimi sağlamasıyla, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin, Peşmergeler tarafından burada denetlenen günlük 300 bin varilden fazla petrolü kaybettiği belirtiliyor.

Terör örgütü DEAŞ'ın 2014 yılında gerçekleştirdiği saldırılar sırasında, IKBY Başkanı Barzani'ye bağlı Peşmergeler kentteki petrol kuyularının denetimini ele geçirmişti.

Irak güçleri, Kerkük'te bulunan Kuzey Petrol ve Doğal Gaz Şirketleriyle Baba Gürgür, Kuzey Bay Hasan ve Güney Bay Hasan, Avana, Cembur ve Habbaz gibi önemli petrol kuyularını Peşmerge'nin elinden hiçbir çatışma yaşanmadan alarak Bağdat'ın kontrolüne geçirdi. Merkezi yönetimin Kerkük'e girmesiyle IKBY, kontrolündeki petrol kuyularının yarısını kaybetmiş oldu.

Barzani yönetimi ayrıca ülkenin en büyük boru hattı Kerkük-Ceyhan petrol hattında da kontrolü kaybetti.

Irak Petrol Bakanlığı Sözcüsü Asım Cihad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "IKBY, petrol üretimi ve satışıyla ilgili şeffaf veri veya istatistikler olmasa da kuzeyden günlük yaklaşık 800 bin varil petrol ihraç ediyordu. Bunun 300 bin varilden fazlası Kerkük'teki Bay Hasan ve Avana petrol sahasındandı." dedi.

IKBY, buradaki petrol satışından aylık yaklaşık 4,5 ila 5 milyon dolar gelir elde ediyordu. Kerkük'ün yaklaşık 13 milyar varil petrol rezervine sahip olduğu biliniyor. Bu da ülkedeki rezervin yüzde 12'sini oluşturuyor.

"Merkezi yönetim, Kerkük ve tartışmalı bölgelerdeki petrolün yüzde 100'üne hakim"

Iraklı Enerji Uzmanı Hamza Cevahiri, "Irak merkezi yönetimi, Kerkük ve tartışmalı bölgelerdeki petrolün yüzde 100'üne hakim oldu ve buralarda yeniden kontrol sağladı." dedi.

Kerkük-Ceyhan petrol boru hattının daha önce de birçok kez saldırıya uğradığını hatırlatan Cevahiri, "Peşmerge, Kerkük'teki petrol yataklarından çekilince Bay Hasan ve Avana petrol sahalarının büyük bölümünü ateşe verdi. Boru hattının yeniden onarımı en az 6 ayı bulur." diye konuştu.