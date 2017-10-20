Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AB Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde düzenlenen ilk oturumun ardından gazetecilere konuşan May, İngiltere'nin AB'den ayrılma sürecine (Brexit) ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Brexit sonrasında AB-İngiltere arasında demokrasi, hukukun üstünlüğü ve serbest ticarete dayalı yeni ve derin bir ortaklık kurulmasını istiyoruz." diyen May, taraflar arasında "olumlu" bir anlaşma sağlanacağına dair iyimser olduğunu belirtti.

"Mali anlaşma gelecekteki ilişkilere bağlı"

May, İngiltere'nin mali yükümlülüklerine ilişkin sorumluluklarını detaylı şekilde gözden geçireceğini belirterek, "Mali yükümlülüklere ilişkin anlaşma İngiltere-AB arasında gelecekte nasıl bir ilişki kurulacağına bağlı olarak düzenlenecek." dedi.

İngiltere'nin mali anlaşma çerçevesinde AB'ye toplamda ne kadar ödeme yapacağına ilişkin rakam vermekten kaçınan May, muhataplarına yükümlülüklerini yerine getireceklerine dair güvence verdiğini bildirdi.

"Vatandaşlık hakları konusunda anlaşmaya varmak üzereyiz"

May, İngiltere'de yaşayan AB vatandaşlarının ülkeye çok büyük katkıları olduğunu vurgulayarak, "Ne olursa olsun biz İngiltere'deki AB vatandaşları ve onların ailelerinin kalmasını istiyoruz." diye konuştu.

"Vatandaşlık hakları konusunda anlaşmaya varmak üzereyiz." diyen May, halen bu alanda anlaşma sağlanamayan konular da bulunduğunu ancak AB ve İngiltere'nin vatandaşlık hakları konusunda aynı hedeflere sahip olduğunu söyledi.

Katalonya'nın İspanya'dan bağımsızlık girişimine ilişkin ise May, "Herkes hukukun üstünlüğüne saygı duymalı ve İspanya Anayasasına uygun davranmalı." açıklamasında bulundu.