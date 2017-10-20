Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nde, Brexit müzakerelerindeki son durum değerlendirildikten sonra zirve sonuç bildirgesi yayınlandı.

Brexit konusunda Brüksel’de gerçekleştirilen 5. tur müzakerelerinin ardından bir sonraki aşamaya geçmek için henüz yeterli ilerleme sağlanamadığı belirtilen bildiride, elde edilen yakınlaşmayı güçlendirmek ve müzakereleri sürdürmek amacıyla çalışmalara devam edilmesi yönünde çağrıda bulunuldu.

AB Başmüzakerecisi Michel Barnier'e müzakerelerde bir sonraki aşamaya hazırlık olarak çalışmalara başlama görevi verildiği ifade edilen bildiride, müzakerelerde vatandaşlık haklarıyla ilgili sağlanan ilerlemenin memnuniyetle karşılandığına dikkat çekildi.

Bildiride, İrlanda ve Kuzey İrlanda arasındaki sınırla ilgili, Hayırlı Cuma Anlaşması'nın ve Ortak Seyahat Alanı'nın korunması konularında ortak görüşe sahip olunduğu ifade edildi.

İngiltere’nin henüz AB’ye olan mali yükümlülüklerini ne şekilde yerine getireceğine ilişkin somut taahhütlerde bulunmadığına işaret edilen bildiride, Aralık ayındaki AB Liderler Zirvesi'ne kadar müzakerelerde yeterli ilerleme sağlanırsa gelecekteki ilişkiler ve geçiş süreçlerinin görüşülmesine başlanacağına işaret edildi.

Merkel: 2. aşamaya geçebilmek için yeterli gelişme olmadı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına (Brexit) ilişkin sürdürülen görüşmelerde ikinci aşamaya geçebilmek için henüz yeterli gelişmelerin olmadığını söyledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May’ın iki yıllık geçiş dönemini talep etmesini "ilginç bir fikir" olarak değerlendiren Merkel, ancak bu konunun söz konusu görüşmelerin ikinci aşamasında görüşebileceğini ifade etti.

"İkinci aşamaya geçebilmek için henüz yeterli gelişme yok." diyen Merkel, 27 AB ülkesi ile İngiltere arasındaki ilişkilerin çok derin ve yakın olmasından dolayı bu ülke ile gelecekteki ilişkilerin nasıl olacağı konusunu derinlemesine düşünmek gerektiğini söyledi.

Aralık ayında görüşmelerin ikinci aşamasına geçilmesini istediklerini aktaran Merkel, ikinci aşamaya geçip geçilmemesinin İngiltere’nin tutumuna bağlı olduğuna dikkati çekti.