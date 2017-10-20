Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerleşime Karşı Gençlik Topluluğu'nun organize ettiği eyleme Filistinliler ile barış aktivistleri katıldı.

Yahudi yerleşimcilerin bir kaç ay önce el koyduğu evin önünde toplanan göstericiler, söz konusu evin en kısa sürede boşaltılmasını ve gerçek sahiplerine iade edilmesini istedi.

Yerleşime Karşı Gençlik Topluluğu Koordinatörü İsa Amr, eylem sırasında İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı.

Amr, gözaltına alınmadan önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail askerlerinin Eski Şehir'de Yahudi yerleşimcileri koruduğunu ve yargı kararlarına rağmen yerleşimcilerin evleri boşaltmayı reddettiğini" söyledi.

Filistinli "Ebu Receb" ailesinin evine bir kaç ay önce Yahudi yerleşimcilerin "zorla" el koyduğunu hatırlatan Amr, bir kaç gün önce İsrail mahkemesinin "evin boşaltılması" yönünde karar aldığını aktardı.

Geçen temmuz ayında İsrail askerleri eşliğinde Eski Şehir bölgesinde yaşayan "Ebu Receb" ailesinin evine baskın düzenleyen Yahudi yerleşimciler, ellerindeki "belgeleri" göstererek kendilerine ait olduğunu iddia ettikleri binaya el koymuştu.

Eski Şehir bölgesinde yaşayan 600 Yahudi yerleşimci, bin 500 İsrail askeri tarafından korunuyor.