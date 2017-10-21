Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya'nın ekonomik açıdan zengin bölgelerinden Lombardiya ve Veneto, merkezi yönetimden daha geniş haklar almak için pazar günü istişare referandumu düzenleyecek.

Ülkenin kuzeyinde ekonomik zenginliğiyle bilinen iki bölgede halk, merkezi yönetimden geniş haklara dayalı özerklik talep edilip edilmemesine yönelik iradesini göstermek için sandık başına gidecek.

Bağımsızlık amacı taşımayan, sadece danışma amaçlı düzenlenecek referandumdan çıkacak sonucun resmi bir bağlayıcılığı bulunmazken, söz konusu bölgelerdeki halkın, geniş kapsamlı özerklik isteğinin, başkent Roma'ya rakamsal verilerle somutlaştırılması hedefleniyor.

Referandumla ilgili masraf ve gereklilik tartışması

Her iki bölgede yaklaşık 15 milyon seçmeni yakından ilgilendiren istişare referandumu için Veneto’daki seçmenler sandıklarda, Lombardiya’daki halk ise ülkede ilk kez uygulanacak bir yöntemle oylarını kullanacak.

Lombardiya Bölgesel Yönetimi aldığı kararla, seçmen merkezlerine referandum için 24 bin 400 tablet dağıttı. Seçmenler oylarını, bu tabletlerden kullanarak iradelerini belli edecek.

Tabletlerle oy kullanılmasından kaynaklan bilgi-işlem güvenliği maliyeti nedeniyle referandumun Lombardiya’da 50 milyon, Veneto'da ise 65 milyon avroya mal olması tartışmaları beraberinde getirdi.

İtalya’nın kuzey bölgelerinin Roma'dan bağımsız olması maksadıyla kurulan Kuzey Birliği (LN) gibi aşırı ve merkez sağın destek verdiği 22 Ekim'deki referanduma, hükümet kanadı ve bazı kesimler, buna gerek olmadığı görüşünde birleşiyor.