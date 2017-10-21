Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adının açıklanmasını istemeyen Somali ordusundan bir yetkili, Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'nun, Mogadişu'da geçen hafta 300'den fazla kişinin ölümüne sebep olan bombalı saldırılardan sorumlu tutulan terör örgütü Eş-Şebab'a karşı bugün "savaş hali" ilan edeceğini söyledi.

Askeri yetkili, Somali hükümetinin Eş-Şebab'a karşı ilan edeceği "savaş hali" için ABD'nin destekleyici bir rol oynamasının beklendiğini aktardı.

Somali Ordu Sözcüsü Abdullahi Iman ise "savaş hali" ilanı ile başkent Mogadişu'da gerçekleştirilen birçok saldırının planlandığı Eş-Şebab'ın kalelerinden Aşağı Şabelle ile Orta Şabelle bölgelerindeki örgüt militanlarının çıkarılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Mogadişu'da geçen cumartesi günü gerçekleştirilen bombalı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 300'ü geçtiği, en az 200 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.