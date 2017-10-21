Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, saldırılarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Nauert, açıklamada, "ABD, Kabil ve Gur kentlerinde 20 Ekim'de meydana gelen terör saldırılarını ve hafta boyunda ülke genelinde yaşanan diğer saldırıları şiddetle kınamaktadır. Afgan hükümetini ve güvenlik güçlerini saldırılara verdikleri tepkiden dolayı takdir ediyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Afganistan'a desteğinin "sarsılmaz" olduğunu vurgulayan Nauert, ülkesinin, Afganistan hükümeti ve halkıyla yan yana durmaya devam edeceğini belirtti.

Başkent Kabil'de dün bir camiye yönelik düzenlenen intihar saldırısında 39 kişi yaşamını yitirmişti. Bu saldırıdan kısa bir süre sonra ülkenin batısındaki Gur vilayetinin Doline ilçesindeki bir camide yine intihar saldırısı düzenlenmiş ve en az 30 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.