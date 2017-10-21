Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA - Brüksel’de toplanan Avrupa Birliği (AB) hükûmet ve devlet başkanları, göç, güvenlik, terör Brexit gibi birçok konuyu görüşürken Türkiye ile müzakereler de gündeme geldi. Almanya seçimleri esnasında sık sık Türkiye ile müzakerelerin sonlandırılması gerektiğini belirten Almanya Başbakanı Angela Merkel, umduğunu bulamadı. Zirvede, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin kesilmesi talebi konusunda çoğunluk sağlanamadı. Liderleri ikna etmeye çalışan ancak başarılı olamayan Merkel “Müzakerelerin derhâl sonlandırılması yönünde bir çoğunluk yok” dedi. Müzakerelerin kesilmesi talebinde yalnız kalan Angela Merkel, bu kez de AB liderlerinden görüşmelerin askıya alınmasını talep etti. Bunda da yalnız kalan Merkel, son olarak üyelik öncesi destek fonlarında kesinti yapılmasını gündeme getirdi. Zirvede, Merkel’in teklifi üzerine Türkiye’ye yapılacak mali yardımların azaltılması konusunda uzlaşıldığı belirtildi. 2014-2020 dönemi için ayrılan 4,5 milyar avronun şu ana kadar sadece 257 milyon avrosu Türkiye’ye gönderildi. Bu yüzden Merkel’in kesinti talebinin pratikte bir karşılığının bulunmadığı değerlendiriliyor.