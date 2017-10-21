Kerkük-Erbil yolunda Peşmerge ve Iraklı güçler arasında dün şiddetli çatışmalar yaşandı. Kerkük’ün 35 kilometre kuzey batısında IKBY’nin başkenti Erbil’in 50 kilometre uzağındaki Altın Köprü / Pirde kasabasında yaşanan ve iki saat süren çatışmanın ardından Peşmerge güçleri çekildi. Kerkük’e bağlı son ilçe de Peşmerge’den kurtarılırken ordu, polis ve terörle mücadele güçleri ilçe merkezine girdi.
İBADİ: ERBİL’E GİRMEYİN
Öte yandan Irak Başbakanı Haydar İbadi, ordu birliklerine “Erbil sınırını geçmemesi” için talimat verdi. Haşdi Şabi Sözcüsü Kerim Nuri “Hedefimiz Kerkük il sınırlarını almaktı. Bunu gerçekleştirdik ve Erbil il sınırlarını geçmeyeceğiz” dedi.
Peşmerge son ilçeyi de kaybetti
21.10.2017 - 07:00 | Son Güncelleme: 21.10.2017 - 07:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak ordusunun Haşdi Şabi’yle birlikte tartışmalı bölgelere yönelik operasyonları devam ediyor.
Kerkük-Erbil yolunda Peşmerge ve Iraklı güçler arasında dün şiddetli çatışmalar yaşandı. Kerkük’ün 35 kilometre kuzey batısında IKBY’nin başkenti Erbil’in 50 kilometre uzağındaki Altın Köprü / Pirde kasabasında yaşanan ve iki saat süren çatışmanın ardından Peşmerge güçleri çekildi. Kerkük’e bağlı son ilçe de Peşmerge’den kurtarılırken ordu, polis ve terörle mücadele güçleri ilçe merkezine girdi.
Etiketler : peşmerge,Irak ordusu,Haşdi Şabi,
513083 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/513083.aspx
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