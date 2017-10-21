Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kerkük-Erbil yolunda Peşmerge ve Iraklı güçler arasında dün şiddetli çatışmalar yaşandı. Kerkük’ün 35 kilometre kuzey batısında IKBY’nin başkenti Erbil’in 50 kilometre uzağındaki Altın Köprü / Pirde kasabasında yaşanan ve iki saat süren çatışmanın ardından Peşmerge güçleri çekildi. Kerkük’e bağlı son ilçe de Peşmerge’den kurtarılırken ordu, polis ve terörle mücadele güçleri ilçe merkezine girdi.



İBADİ: ERBİL’E GİRMEYİN

Öte yandan Irak Başbakanı Haydar İbadi, ordu birliklerine “Erbil sınırını geçmemesi” için talimat verdi. Haşdi Şabi Sözcüsü Kerim Nuri “Hedefimiz Kerkük il sınırlarını almaktı. Bunu gerçekleştirdik ve Erbil il sınırlarını geçmeyeceğiz” dedi.