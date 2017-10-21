Beyaz Saray personel raporlarınına göre, Melania Trump’ın, Michelle Obama'ya kıyasla Beyaz Saray’daki ofis çalışanlarını ve yardımcı sayısını önemli ölçüde azalttığı belirtildi.
Eski Başkan Barack Obama'nın görevdeki ilk yılında, 16 kişinin Michelle Obama için çalıştığı ve yılda toplam 1,24 milyon dolar maaş aldıkları açıklandı. Bu yıl, Melania Trump için Haziran ayından itibaren sadece dört kişinin çalıştığı ve maaşlarının ise 486.700 dolar olduğu belirtildi. ABD başkanlarının eşlerinin harcamalarının detayları, Beyaz Saray'ın Kongre'ye gönderdiği yıllık raporunda yer aldı ve tüm personelin isimleri, pozisyonları ve maaşlarının rapor edildiği belirtildi.
Melania Trump, Michelle Obama’dan daha az harcıyor
21.10.2017 - 11:05 | Son Güncelleme: 21.10.2017 - 11:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beyaz Saray, Melania Trump ve Michelle Obama’nın yıllık harcamalarını bütçe görüşmeleri öncesinde kongreye gönderdi.
Beyaz Saray personel raporlarınına göre, Melania Trump’ın, Michelle Obama'ya kıyasla Beyaz Saray’daki ofis çalışanlarını ve yardımcı sayısını önemli ölçüde azalttığı belirtildi.
Etiketler : Melania Trump,Michelle Obama,beyaz saray,harcama,
513113 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/513113.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER