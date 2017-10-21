Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyaz Saray personel raporlarınına göre, Melania Trump’ın, Michelle Obama'ya kıyasla Beyaz Saray’daki ofis çalışanlarını ve yardımcı sayısını önemli ölçüde azalttığı belirtildi.

Eski Başkan Barack Obama'nın görevdeki ilk yılında, 16 kişinin Michelle Obama için çalıştığı ve yılda toplam 1,24 milyon dolar maaş aldıkları açıklandı. Bu yıl, Melania Trump için Haziran ayından itibaren sadece dört kişinin çalıştığı ve maaşlarının ise 486.700 dolar olduğu belirtildi. ABD başkanlarının eşlerinin harcamalarının detayları, Beyaz Saray'ın Kongre'ye gönderdiği yıllık raporunda yer aldı ve tüm personelin isimleri, pozisyonları ve maaşlarının rapor edildiği belirtildi.